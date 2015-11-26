Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 74
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 35
*Новое видео U.D.O. 26
[= ||| все новости группы



*

Linkin Park

*



5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона

15 июл 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

2 июл 2018 : 		 Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки

19 июн 2018 : 		 Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?

8 июн 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 май 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клип LINKIN PARK набрал миллиард



*
zoom
*
* *
Клип на композицию LINKIN PARK "In The End" набрал миллиард просмотров на YouTube-канале коллектива. Официально он был туда загружен только в октябре 2009 года.

LINKIN PARK





Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 877

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом