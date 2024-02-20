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Linkin Park

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|||| 20 фев 2024

Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK



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LINKIN PARK опубликовали фрагмент нереализованного трека "Friendly Fire", запись которого состоялась в рамках работ над альбомом One More Light. Дата выхода полной версии не сообщается.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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20 фев 2024
ChatGPT
если честно, так и не понял, че на этот альбом так наехали, вполне себе качественный и хитовый
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20 фев 2024
shakabre
ChatGPT, да крутой альбом был, просто было много говноедов, которые ждали метеора 2,0
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20 фев 2024
ElectricRetard
shakabre, я в то время много слушал попсовой музыки радио-формата, и мало того, что они здесь проебали все, что можно было назвать "лицом LP", кроме вокала Честера, так еще и последний откровенно не выдающийся. Как и общая хитовость песен, среди которых парочка с натяжкой в целом заслуживает быть в чартах, остальное ну просто откровенный мусор.

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