20 фев 2024



Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK



LINKIN PARK опубликовали фрагмент нереализованного трека "Friendly Fire", запись которого состоялась в рамках работ над альбомом One More Light. Дата выхода полной версии не сообщается.

🟢 20 “Friendly Fire” #FriendlyFireLP pic.twitter.com/YZVKAXKq9w — LINKIN PARK (@linkinpark) February 19, 2024





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