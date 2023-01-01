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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 22
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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Linkin Park

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2 июн 2023 : 		 Два миллиарда LINKIN PARK

12 апр 2023 : 		 Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»

7 апр 2023 : 		 Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов

25 мар 2023 : 		 Нереализованный трек LINKIN PARK

13 мар 2023 : 		 MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона

18 фев 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»

10 фев 2023 : 		 Новое видео LINKIN PARK

7 фев 2023 : 		 Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу

25 апр 2022 : 		 MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK

7 апр 2022 : 		 Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?

31 мар 2022 : 		 ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK

23 мар 2022 : 		 LINKIN PARK набрали миллиард

4 мар 2022 : 		 Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»

22 июл 2021 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера

10 июн 2021 : 		 Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify

20 мар 2021 : 		 MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»

21 янв 2021 : 		 Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK

21 дек 2020 : 		 Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу

21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK

3 окт 2020 : 		 Демо-версия от LINKIN PARK

28 сен 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK о делюкс-версии альбома "Hybrid Theory"

25 сен 2020 : 		 Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым

13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»
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Два миллиарда LINKIN PARK



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Клип LINKIN PARK "Numb" набрал два миллиарда просмотров на YouTube, куда был загружен в марте 2007 года.




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