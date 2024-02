сегодня



Новое видео LINKIN PARK



"Friendly Fire", новое видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Papercuts (Singles Collection 2000-2023)" , выходящего 12 апреля на Warner:



01. Crawling

02. Faint

03. Numb/Encore

04. Papercut

05. Breaking The Habit

06. In The End

07. Bleed It Out

08. Somewhere I Belong

09. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. One More Light

12. Burn It Down

13. What I've Done

14. QWERTY

15. One Step Closer

16. New Divide

17. Leave Out All The Rest

18. Lost

19. Numb

20. Friendly Fire







просмотров: 293