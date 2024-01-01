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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 24
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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Linkin Park

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Новое видео LINKIN PARK



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"Friendly Fire", новое видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Papercuts (Singles Collection 2000-2023)" , выходящего 12 апреля на Warner:

01. Crawling
02. Faint
03. Numb/Encore
04. Papercut
05. Breaking The Habit
06. In The End
07. Bleed It Out
08. Somewhere I Belong
09. Waiting For The End
10. Castle Of Glass
11. One More Light
12. Burn It Down
13. What I've Done
14. QWERTY
15. One Step Closer
16. New Divide
17. Leave Out All The Rest
18. Lost
19. Numb
20. Friendly Fire




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