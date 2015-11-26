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Вокалист LINKIN PARK : «COVID меня пугает»



Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda в недавнем интервью рассказал о том, как переносит «коронапаузу»:



«Я не суперпараноик, но эта штука с COVID пугает. У меня есть друзья — врачи, и они говорят: "Это просто научный подход. Это реальность уровня инфекции. Ты с этим не связывайся". В моём случае у нас в доме астма — у меня и моих детей. У одного из моих детей, в частности, астма, такая же серьёзная, как и та, что была у меня, когда я был ребёнком. Мне стало уже лучше, так что теперь всё не так плохо. Но да — мы не можем облажаться. И мы даже не в высшей группе риска».













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