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Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым



Выпущенный 20 лет назад дебютный альбом LINKIN PARK "Hybrid Theory" в 12-й раз завоевал платиновый статус, что было официально подтверждено 11 сентября Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), которая с 1958 года отвечает за программу награждения золотыми и платиновыми дисками. Этот рекорд означает, что альбом продан в количестве 12 миллионов копий.



В настоящий момент золотой статус присваивается за продажу 500000 копий, платиновый — за миллион копий, бриллиантовый — за 10 миллионов. За единицу учитывается: продажа одного физического диска или скачивание одного полного цифрового альбома; 10 скачиваний треков альбома; 1500 стримингов — аудио или видео (150 — для синглов).



Специальное юбилейное переиздание "Hybrid Theory" увидит свет 9 октября на Warner Records.

























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