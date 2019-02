22 фев 2019



Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал



Бывшие коллеги по первой группе Честера Беннингтона, GREY DAZE, анонсировали планы по перезаписи старого материала с помощью друзей и членов семьи покойного фронтмена LINKIN PARK.



В качестве гостевых музыкантов на записи появятся 22-летний сын Честера, Jaime Bennington, Brian "Head" Welch и James "Munky" Shaffer из KORN, Marcos Curiel из P.O.D., Chris Traynor из BUSH, а также Ryan Shuck, коллега Честера по DEAD BY SUNRISE.



GREY DAZE опубликовали фотографию Jaime в студии, снабдив её такой подписью: «Честер был бы очень горд за своего сына Jaime Bennington'а. Прошлым вечером Jaime спел вместе со своим отцом в студии NRG Recording, и у него отличный голос! Звучит очень похоже на отца, и мы очень гордимся, что являемся частью всего этого».



В интервью 2001 года для журнала Revolver Честер охарактеризовал музыкальный стиль GREY DAZE как «рок начала 1990-х. Это не было поп-роком, это не было хэви-металлом. Это было нечто среднее между гранжем и хорошим роком. Мы не знали, что мы делаем. Мы просто сочиняли песни и пели. Это был квартет. Некоторые из наших песен были более роковыми. Другие были, не знаю, альтернативой? Я всегда любил панк и классический рок. Первые несколько лет после того, как я стал музыкантом, я был в кавер-группе, и мы сделали несколько оригинальных вещей. В последней группе я был почти восемь лет. Мы записали два альбома и очень старались. Я знаю, почему это не получило распространения. Мы все хотели этим заниматься, но мы все хотели это делать по разным причинам. Всё это было не ради записи хороших песен, когда ещё можно получить и дополнительный доход».









