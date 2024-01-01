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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Linkin Park

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4 мар 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK

23 фев 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

20 фев 2024 : 		 Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK

12 ноя 2023 : 		 Бывший пытается выбить деньги с LINKIN PARK

16 окт 2023 : 		 Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA

7 окт 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл

17 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере

2 июн 2023 : 		 Два миллиарда LINKIN PARK

12 апр 2023 : 		 Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»

7 апр 2023 : 		 Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов

25 мар 2023 : 		 Нереализованный трек LINKIN PARK

13 мар 2023 : 		 MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона

18 фев 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»

10 фев 2023 : 		 Новое видео LINKIN PARK

7 фев 2023 : 		 Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу

25 апр 2022 : 		 MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK

7 апр 2022 : 		 Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?

31 мар 2022 : 		 ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK

23 мар 2022 : 		 LINKIN PARK набрали миллиард

4 мар 2022 : 		 Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»

22 июл 2021 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера

10 июн 2021 : 		 Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify

20 мар 2021 : 		 MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»

21 янв 2021 : 		 Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK

21 дек 2020 : 		 Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу

21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK
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|||| 4 мар 2024

POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK



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POSTMODERN JUKEBOX опубликовали видео на собственное прочтение хита LINKIN PARK "Faint".

LINKIN PARK's "Faint" Gets Swing Treatment By POSTMODERN JUKEBOX Vocalist ROBYN ADELE ANDERSON; One Take Live Video Streaming




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