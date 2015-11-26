20 июл 2020



LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа



Представители LINKIN PARK сообщили, что не давали и не одобряли для него и его организации использование музыки коллектива. Решение принято и не подлежит пересмотру.



Клип с песней "In The End", который президент Дональд Трамп разместил в своем Твиттере в субботу (18 июля), был удален из социальной медиа-платформы в связи с претензией владельца авторских прав.



Двухминутный фан-клип состоял из цитат из инаугурационной речи Трампа в 2017 году, в том числе его клятвы начать "передачу власти из Вашингтона и вернуть ее вам, народу". В клипе был изображен предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден, входящий в вашингтонскую элиту.



В течение нескольких часов Твиттер мзъял видео из ленты Трампа и заменил его сообщением следующего содержания: "Этот медиа-контент был отключен в ответ на сообщение владельца авторских прав".

























+0 -2



просмотров: 377

