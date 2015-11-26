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Linkin Park

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20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона

15 июл 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

2 июл 2018 : 		 Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки

19 июн 2018 : 		 Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?
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|||| 20 июл 2020

LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа



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Представители LINKIN PARK сообщили, что не давали и не одобряли для него и его организации использование музыки коллектива. Решение принято и не подлежит пересмотру.

Клип с песней "In The End", который президент Дональд Трамп разместил в своем Твиттере в субботу (18 июля), был удален из социальной медиа-платформы в связи с претензией владельца авторских прав.

Двухминутный фан-клип состоял из цитат из инаугурационной речи Трампа в 2017 году, в том числе его клятвы начать "передачу власти из Вашингтона и вернуть ее вам, народу". В клипе был изображен предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден, входящий в вашингтонскую элиту.

В течение нескольких часов Твиттер мзъял видео из ленты Трампа и заменил его сообщением следующего содержания: "Этот медиа-контент был отключен в ответ на сообщение владельца авторских прав".

Fan-Made DONALD TRUMP Ad Featuring LINKIN PARK











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