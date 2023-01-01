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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 25
*Потери в NERVOSA 21
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 17
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Linkin Park

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7 фев 2023 : 		 Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу

25 апр 2022 : 		 MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK

7 апр 2022 : 		 Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?

31 мар 2022 : 		 ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK

23 мар 2022 : 		 LINKIN PARK набрали миллиард

4 мар 2022 : 		 Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»

22 июл 2021 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера

10 июн 2021 : 		 Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify

20 мар 2021 : 		 MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»

21 янв 2021 : 		 Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK

21 дек 2020 : 		 Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу

21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK

3 окт 2020 : 		 Демо-версия от LINKIN PARK

28 сен 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK о делюкс-версии альбома "Hybrid Theory"

25 сен 2020 : 		 Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым

13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube
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Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу



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LINKIN PARK десятого февраля представят ранее нереализованный трек "Lost", который был записан в рамках работ над альбомом "Meteora".

вЂњLost,вЂќ a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8#Meteora20#LinkinParkpic.twitter.com/XN1dlzI7eu






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