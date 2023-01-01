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Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу



LINKIN PARK десятого февраля представят ранее нереализованный трек "Lost", который был записан в рамках работ над альбомом "Meteora".









#Meteora20 #LinkinPark pic.twitter.com/XN1dlzI7eu вЂњLost,вЂќ a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8





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