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Linkin Park

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17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона

15 июл 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

2 июл 2018 : 		 Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки

19 июн 2018 : 		 Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?

8 июн 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 май 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 май 2018 : 		 MIKE SHINODA отыграл первое сольное выступление

15 май 2018 : 		 Подробности о сольном альбоме вокалиста LINKIN PARK

27 апр 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

30 мар 2018 : 		 Два новых видео вокалиста LINKIN PARK

2 фев 2018 : 		 Вокалист LINKIN PARK объявил дату первого концерта

30 янв 2018 : 		 LINKIN PARK хотят продолжать

26 янв 2018 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил ЕР

25 янв 2018 : 		 Дом, в котором покончил с собой вокалист LINKIN PARK, доступен для аренды

18 дек 2017 : 		 MIKE SHINODA: «Нет ни малейшего шанса, что LINKIN PARK будут выступать с голограммой Честера»

15 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD LINKIN PARK

7 дек 2017 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK критикует коронера и TMZ

6 дек 2017 : 		 Вскрытие вокалиста LINKIN PARK показало, что в его организме присутствовал алкоголь
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Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу



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DJ Joe Hahn из LINKIN PARK стал судьёй одного из корейских телешоу. Задачей проекта "Super Band", стартовавшего в пятницу, является создание супергруппы композиторов/музыкантов, способных творить в разных жанрах. Участники будут разбиты на пары, и в итоге победившая команда получит денежный приз и шанс отправиться в концертный тур.

Комментарии Hahn'a:

«Размышляя о популярной музыке в Корее, могу сказать, что у меня есть определённое восприятие. Но углубляясь в процесс, ты понимаешь, что талантов много. Талантами обладают те, кто играют музыку. Мне нравится слушать команды, и я жду, что каждый сможет себя проявить, и особенно интересно — какими получатся их комбинации, так что мне просто не терпится дождаться момента, когда я увижу их в деле на концерте!

И дело ведь в том, что тут не просто группа. Тут много версий групп, но слово "супер" напоминает мне о супергероях. Я люблю Людей Х и Мстителей и все эти суперштуки. Но то, как там всё подаётся... Действительно уникальные особенности каждого персонажа могут дать удивительные возможности для всей команды. Помимо того, что они обладают силой сокрушать плохих парней, история уделяет внимание их жизням и тому, как они лично взаимодействуют и влияют друг на друга, и как они могут помочь друг другу в жизни. И это все мне как раз и напоминает участников нашего шоу».



LINKIN PARK




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