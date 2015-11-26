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Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу



DJ Joe Hahn из LINKIN PARK стал судьёй одного из корейских телешоу. Задачей проекта "Super Band", стартовавшего в пятницу, является создание супергруппы композиторов/музыкантов, способных творить в разных жанрах. Участники будут разбиты на пары, и в итоге победившая команда получит денежный приз и шанс отправиться в концертный тур.



Комментарии Hahn'a:



«Размышляя о популярной музыке в Корее, могу сказать, что у меня есть определённое восприятие. Но углубляясь в процесс, ты понимаешь, что талантов много. Талантами обладают те, кто играют музыку. Мне нравится слушать команды, и я жду, что каждый сможет себя проявить, и особенно интересно — какими получатся их комбинации, так что мне просто не терпится дождаться момента, когда я увижу их в деле на концерте!



И дело ведь в том, что тут не просто группа. Тут много версий групп, но слово "супер" напоминает мне о супергероях. Я люблю Людей Х и Мстителей и все эти суперштуки. Но то, как там всё подаётся... Действительно уникальные особенности каждого персонажа могут дать удивительные возможности для всей команды. Помимо того, что они обладают силой сокрушать плохих парней, история уделяет внимание их жизням и тому, как они лично взаимодействуют и влияют друг на друга, и как они могут помочь друг другу в жизни. И это все мне как раз и напоминает участников нашего шоу».















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