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Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере



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Oli Sykes в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о концерте в память о Честере Беннингтоне, который состоялся 27 октября 2017 года:

«Думаю, лучше всего описать проходившее как горько-сладкое. Безусловно, это был просто нереальный опыт для меня, но только при самых ужасных обстоятельствах. Так что да, это... Я не знаю. Трудно воспринимать такие события.

Я никогда не говорю много, когда умирают известные люди, которых ты не знаешь, но которые много значили для тебя, потому что часть меня думает: "Какое право я имею говорить об этом человеке?" Я его не знал. Просто потому, что их творчество, что бы они ни делали, так много для меня значило... Это странно. Я понимаю, что это что-то вроде синдрома самозванца. Я чувствую, что часть меня умерла, но в то же время я не знал этого человека. Так что это очень трудно пережить.

Я совершенно точно почувствовал, что после смерти Честера умерла часть моего детства, моей невинности. Я не знаю. Но я не плакал, потому что не знал его как человека. Я испытывал некое неверие, наверное так. И то же самое было, когда мы выступали на концерте. Это было похоже на то, что ты не делаешь того, что делаешь на самом деле; ты не думаешь об этом так, как оно есть на самом деле. Как будто я здесь стою... По сути, это его похороны, я играю на его похоронах. Ты не думаешь об этом. Ты просто делаешь. Я не знаю. Горе — это очень странная штука».




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