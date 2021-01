сегодня



Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK



Sean Dowdell, барабанщик первой для Честера Беннигтона группы GREY DAZE, поговорил о том, каково было состояние его бывшего коллеги незадолго до смерти:



«Мы, конечно, несколько раз говорили о некоторых из тех проблем, которые у него были. Во-первых, большую часть времени он был очень счастлив. И именно так, я полагаю, и проявляется депрессия — человек, которого вы видите, внешне на 99 процентов времени под кайфом от жизни и в хорошем настроении, с ним весело находиться рядом, все всё время смеются. Такие парни, как актёр и комик Робин Уильямс и американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден, имели замечательную индивидуальность, внешнюю оболочку благополучия, и Честер был очень похож на них в этом плане. Когда он был рядом с тобой, он был ярок как солнце. Боль, которую он испытывал, никак не проявлялась внешне. На протяжении жизни я видел её проявления несколько раз, но это всё было мимолетно и быстро исчезало».



Dowdell заметил, что Беннингтон был очень чувствителен к критике со стороны фэн-базы LINKIN PARK, которая заметно усилилась в течение нескольких месяцев перед его смертью:



«Я кое-что скажу. Может, это и не очень популярно, но это правда. И не то чтобы я хотел вовлечь в разговор ребят из LINKIN PARK, но я думаю, что они согласятся с этим. Когда они сделали альбом "One More Light" [который вышел в мае 2017 года, всего за два месяца до смерти Честера], его не приняли так, как они рассчитывали, или, по крайней мере так, как думал Честер, он получил много негатива от фэнов, и это очень его беспокоило. И мы много об этом говорили. Он был бы так расстроен, он постоянно срывался на людей в Твиттере, а потом очень переживал на этот счёт. И я говорил ему: "Чувак, не дай этим людям довести тебя до конца. Это того не стоит. Музыка хорошая, чувак. Не волнуйся об этом дерьме".



Они очень усердно работали над тем, чтобы собрать эти записи воедино, и они так привыкли к этим похвальным отзывам и этому обожанию со стороны их фэн-базы. А потом, когда они выпустили альбом "One More Light", 95 процентов людей всё ещё любят эту музыку. Но есть пять процентов людей, которые просто жалуются, и они проводят так много времени — эти неудачники у себя в подвале, как я люблю их называть, у которых только и есть время, чтобы просто сидеть и писать послания о том, какой ты неудачник. Эй, а ты сам-то что сделал в жизни?



Я не понимаю, что может заставить фаната Честера, когда тебе нравится всё, что он сделал, или почти всё, и если он выпускает песню, которая тебе не нравится, за которую ты готов нападать на него и постоянно твердить, что он отстойный, и всё такое. И вся эта фигня очень сильно на него повлияла. Так что думаю да — определённо подобное занимало его мысли. В детстве у него было какое-то сексуальное насилие, и это всегда на него давило, что вроде как привело к тому, что Честер никогда не чувствовал себя достаточно хорошо или никогда не чувствовал до конца, что его ценят, или ощущал, что он и правда того стоит. Внутри у него была пустота, которую, я полагаю, он не мог объяснить многим людям. Я достаточно хорошо узнал эту его сторону. Могла быть тысяча человек после шоу, желающих встретиться с ним и сказать ему, как он велик и как сильно он тронул их жизни в глубоко эмоционально положительном плане, дал им выход для их собственной боли и их собственных страданий, но внутренне Честер не слышал этого и просто говорил: "Спасибо", продолжая где-то внутри ощущать, что он недостаточно хорош. У нас был разговор на эту тему, и он бы сказал: "Я просто не чувствую себя достаточно умным. Я не чувствую, что я достаточно хорош". И я ответил: "Честер, ты такой хороший человек. Забудь о пении. Я не думаю о тебе как о певце, я забочусь о тебе как о человеке. Меня не волнует, что ты отлично поёшь. Меня волнует, что ты такой хороший человек". Он был одним из лучших друзей, которые у меня когда-либо были...»













