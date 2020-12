сегодня



Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу



Бывшая жена Честера Беннингтона, Саманта Беннингтон, выпустила свою первую книгу "Falling Love Notes": Memories From A Rock Star Wife" в прошлом месяце в издательстве Around The Way Publishing. Книга представляет читателям свежий откровенный взгляд на личность женщины, которая не знает слова «нет». Это смелое послание, написанное первой женой покойного вокалиста LINKIN PARK, переносит читателей в мир поисков личной и профессиональной актуализации Саманты и многочисленных фантастических приключений, которые она в ней описывает.



«Я начала этот проект своих воспоминаний около восьми-девяти лет назад. Я планировала выпустить "Falling Love Notes" осенью 2017 года. К сожалению, наша жизнь резко изменилась в июне. Я не могла уделить своему проекту того внимания, которое потребовалось бы для его запуска или которое оно заслуживало, так как нашему сыну, семье и мне было необходимо скорбеть и работать над масштабным исцелением. Честно говоря, мой проект занял важное место в моей жизни в то время. Теперь, когда моя концовка изменилась, я продолжаю исцеляться. Я нашла огромную цель, и мне нужно было закончить то, что я начала.



Начиная с событий, меняющих жизнь с раннего детства, проводящих нас через радость и боль значимых моментов, до, во время и после её брака с Честером, и перенося нас в её современную жизнь в качестве матери, наставницы и предпринимателя в сфере развлечений, "Falling Love Notes" — это история ожесточённого эмоционального путешествия. Сила и выживание, проявляющиеся через любовь и благодарность, являются центральными темами этой печальной, душераздирающей и вдохновляющей книги, в которой мы узнаём о многочисленных любовных переживаниях и утратах Саманты, возможно, самым сокровенным образом, о безвременной кончине её бывшего мужа и лучшей подруги.



Частично автобиография, частично разговор по душам — на протяжении всей своей истории Саманта откровенно рассказывает о путях, которые она выбрала, чтобы найти истинное «я». От её бунтующего панк-рокерского подросткового возраста, ранней финансовой независимости и в конце концов поисков ответов на вопросы о её тайном прошлом мы узнаём о яростной решимости, заложенной в этом любознательном, независимом мыслителе. Поскольку она разделяет финансовые жертвы и эмоциональные силы, необходимые для поддержки мечты любимого человека, мы испытываем сострадание к ней и верим в её преданность своей семье.



Наконец Саманта говорит о необычном сочетании разбитого сердца и рационального мышления, окружающих решение о прекращении брака, мы можем отождествлять себя с горькими и одновременно радостными воспоминаниями о любви и потере. Когда автор рассказывает о своей работе, как она и её покойный муж выступили в роли совместных родителей, сохранив близость после развода, нам становится ясно, что Саманта Беннингтон — прежде всего глубоко преданная мать. На протяжении всей её истории нам постоянно напоминают об этом — о преданной материнской любви, защите и заботе. В последней главе её жизни как сертифицированного тэта-целителя и наставника по жизненным вопросам, мы замечаем, как её работа на протяжении многих лет её жизни продолжалась в этом направлении.







