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Linkin Park

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13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK
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|||| 13 авг 2020

Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью



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Девятого октября на Warner Records состоится выход юбилейное издание дебютного альбома LINKIN PARK "Hybrid Theory", которое будет доступно в нескольких вариантах, включая лимитированный супер-делюкс-бокс-сет на пять дисков, три DVD и три винила с 80-страничной иллюстрированной книгой с ранее непубликовавшимися фотографиями и дополнительными материалами. Одна из демо-записей, которая ранее не была выпущена, "She Couldn't", доступна для прослушивания ниже.

Трек-лист:

5 CDs

01. Hybrid Theory

02. Reanimation

03. B-Side Rarities

04. LPU Rarities

05. Forgotten Demos

3 DVDs

01. Frat Party At The Pankake Festival

02. Live Projekt Revolution 2002 (never-before-released)

03. Live At The Fillmore 2001 // Live At Rock Am Ring 2001

3 LPs

01. Hybrid Theory

02. Reanimation

03. Hybrid Theory EP

Extras:

* 80-page book featuring contributions from the band and previously unseen photos

* Cassette reproduction of original 2-track street team sampler

* 18x24 Poster of Chester Bennington

* 3 Lithographs featuring new art by Mike Shinoda, Joe Hahn, and Frank Maddocks

* Replica tour laminate

Super deluxe vinyl set:

3 LPs

01. Hybrid Theory

02. Reanimation

03. B-Side Rarities

Side A

01. One Step Closer (Rock Mix)

02. It's Goin' Down

03. Papercut (Live from the BBC)

04. In The End (Live BBC Radio One)

05. Points Of Authority (Live BBC Radio One)

06. High Voltage

Side B

07. Step Up (1999 Demo)

08. My December

09. A Place For My Head (Live at Docklands Arena, London)

10. Points Of Authority (Live at Docklands Arena, London)

11. Papercut (Live at Docklands Arena, London)

12. Buy Myself Remix (Marilyn Manson)

Deluxe CD:

2 CDS

01. Hybrid Theory

02. B-Side Rarities

LINKIN PARK Announces 'Hybrid Theory' 20th-Anniversary Reissue











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