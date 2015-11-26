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Linkin Park

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|||| 13 июл 2020

Вокалист LINKIN PARK выпустил видео



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"Open Door", новое видео Mike'a Shinoda, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dropped Frames, Vol. 1", выпущенного на Kenji Kobayashi Productions.

Трек-лист:

01. Open Door

02. Super Galaxtica

03. Duckbot

04. Cupcake Cake

05. El Rey Demonio

06. Doodle Buzz

07. Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)

08. Osiris

09. Babble Bobble

10. Session McSessionface

11. Neon Crickets

12. Booty Down

LINKIN PARK








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