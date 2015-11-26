13 июл 2020



Вокалист LINKIN PARK выпустил видео



"Open Door", новое видео Mike'a Shinoda, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dropped Frames, Vol. 1", выпущенного на Kenji Kobayashi Productions.



Трек-лист:



01. Open Door



02. Super Galaxtica



03. Duckbot



04. Cupcake Cake



05. El Rey Demonio



06. Doodle Buzz



07. Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)



08. Osiris



09. Babble Bobble



10. Session McSessionface



11. Neon Crickets



12. Booty Down



















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