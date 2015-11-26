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Новое видео вокалиста LINKIN PARK



Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda опубликовал официальное видео на композицию "I.O.U.", которая вошла в сольный альбом музыканта, "Post Traumatic", выпущенный в июне.















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