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Linkin Park

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5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона

15 июл 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

2 июл 2018 : 		 Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки

19 июн 2018 : 		 Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?

8 июн 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 май 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 май 2018 : 		 MIKE SHINODA отыграл первое сольное выступление

15 май 2018 : 		 Подробности о сольном альбоме вокалиста LINKIN PARK

27 апр 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

30 мар 2018 : 		 Два новых видео вокалиста LINKIN PARK

2 фев 2018 : 		 Вокалист LINKIN PARK объявил дату первого концерта

30 янв 2018 : 		 LINKIN PARK хотят продолжать

26 янв 2018 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил ЕР

25 янв 2018 : 		 Дом, в котором покончил с собой вокалист LINKIN PARK, доступен для аренды

18 дек 2017 : 		 MIKE SHINODA: «Нет ни малейшего шанса, что LINKIN PARK будут выступать с голограммой Честера»

15 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD LINKIN PARK

7 дек 2017 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK критикует коронера и TMZ

6 дек 2017 : 		 Вскрытие вокалиста LINKIN PARK показало, что в его организме присутствовал алкоголь

5 дек 2017 : 		 Концертное видео LINKIN PARK
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Новое видео вокалиста LINKIN PARK



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Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda опубликовал официальное видео на композицию "I.O.U.", которая вошла в сольный альбом музыканта, "Post Traumatic", выпущенный в июне.



LINKIN PARK's MIKE SHINODA Releases 'I.O.U.' Music Video




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