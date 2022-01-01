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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Linkin Park

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ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK



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ANNIKEN представила композицию “Keep The Light”, которая посвящена вокалисту LINKIN PARK Честеру Беннигтону.

«Эта песня — дань уважения Честеру Беннингтону. Я попыталась придать звучанию намеки на ню-метал. Рифф более ритмичен. Лирика посвящена тому, как голос Честера был светом во тьме трудных подростковых лет. Я любила Linkin Park, особенно их альбом Hybrid Theory. После смерти Честера я некоторое время не могла слушать их песни. Это было слишком грустно. Но однажды я все-таки прослушала их альбом One More Light, когда возвращалась домой после отпуска в Великобритании. Звучание было совсем другим, чем у Hybrid Theory, но мне оно понравилось. А песня "One More Light" — одна из самых красивых и душераздирающих песен, которые я когда-либо слышала. Тогда я и решила написать что-то вроде ответа на эту песню, как послание Честеру. Просто чтобы сказать "Спасибо!"»

ANNIKEN Pays Tribute To LINKIN PARKвЂ™s CHESTER BENNINGTON With New Single вЂњKeep The LightвЂќ




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