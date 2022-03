сегодня



ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK



ANNIKEN представила композицию “Keep The Light”, которая посвящена вокалисту LINKIN PARK Честеру Беннигтону.



«Эта песня — дань уважения Честеру Беннингтону. Я попыталась придать звучанию намеки на ню-метал. Рифф более ритмичен. Лирика посвящена тому, как голос Честера был светом во тьме трудных подростковых лет. Я любила Linkin Park, особенно их альбом Hybrid Theory. После смерти Честера я некоторое время не могла слушать их песни. Это было слишком грустно. Но однажды я все-таки прослушала их альбом One More Light, когда возвращалась домой после отпуска в Великобритании. Звучание было совсем другим, чем у Hybrid Theory, но мне оно понравилось. А песня "One More Light" — одна из самых красивых и душераздирающих песен, которые я когда-либо слышала. Тогда я и решила написать что-то вроде ответа на эту песню, как послание Честеру. Просто чтобы сказать "Спасибо!"»







