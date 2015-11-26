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Linkin Park

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Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера



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Вдова вокалиста LINKIN PARK Talinda Bennington почтила память Честера:

«Ты всегда умел рассмешить нас всех. Ты всегда делал все лучше. И когда ты надел эту салатницу себе на голову, чтобы рассмешить нас, потому что еда занимала целую вечность, ты снова сделал все лучше.

Я так рада, что у нас с детьми есть огромное количество фотографий и видео, чтобы вспоминать о тебе. Мы скучаем по тебе каждую секунду каждого дня. Ты был самым лучшим человеком, которого я когда-либо знала. Я вижу тебя в наших детях каждый день. Лили — это твоя мини-я, с ее внешностью и прекрасным голосом. Тайлер обладает твоим остроумием, интеллектом, внешностью и той же одержимостью в попытках понять пространство и время. А Лайла, у нее твое золотое сердце.

Когда они были новорожденными, ты написал для них свои надежды и мечты. Бог, должно быть, видел то, что ты писал, потому что они действительно такие, какими ты хотел их видеть.

Я знаю, что ты видишь их. Я бы все отдала, чтобы вернуть тебя, чтобы они могли видеть тебя. Но именно поэтому вся наша совместная жизнь записана на домашнем видео. Я рада, что никогда не прекращала записывать. Сегодня мы посмотрим некоторые из них и вспомним, каким чертовски удивительным ты был.

Я люблю тебя. R.I.P.»

CHESTER BENNINGTON's Widow Pays Tribute To Late LINKIN PARK Singer On Fourth Anniversary Of His Death














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


22 июл 2021, 13:34		честер был крутой. Жаль что все так получилось.


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