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MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона



Mike Shinoda исключил возможность того, что LINKIN PARK однажды выступят с голограммой покойного фронтмена группы, Честера Беннингтона



Shinoda затронул вопрос о том, что оставшиеся участники LINKIN PARK могли бы выйти на сцену с голограммой Честера, во время недавнего интервью с хьюстонским диджеем Терезой Рокфейс с радиостанции 94.5 The Buzz. Mike порассуждал о виртуальных образах умерших музыкантов, которые ранее использовались в живых выступлениях других артистов:



«Это жутко. Даже если бы мы не говорили о нас, если бы мы не говорили о Честере... Это очень деликатная тема, и у нас были бы свои ощущения по поводу того, как мы будем это представлять... Я однозначно против, мне это не нравится. Но даже если говорить с позиции зрителя, например, простого поклонника другой группы, — я слышал, что ABBA организовали голографическое шоу, и они всё ещё живы. Тогда можно сформировать об этом своё мнение... Они всё ещё с нами, и всё же они хотят сделать это таким образом, потому что они хотят перенести вас в тот момент времени, когда эти песни были новыми, и это была та эпоха. Я понимаю это. Я не уверен, что даже при таких обстоятельствах я лично купил бы билет на шоу. Но другие купили бы. Это прекрасно».



Shinoda также сказал, что он не против того, чтобы другие артисты использовали голографическую технологию во время своих концертов:



«Проблема Интернета сейчас в том, что все думают, что всё всем позволено. Я имею в виду, что каждый чувствует, что ему нужно высказаться: "Вот моё мнение. Вот что я хочу сказать. И если это не для меня, если мне это не нравится, значит, это не должно нравиться никому". Мир устроен не так. Если вам нравится что-то, а мне это не нравится, то вы пойдёте посмотреть это шоу, вы купите эту вещь».







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