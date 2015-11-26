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Linkin Park

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6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона
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Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом



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Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda 31 июля выпустил новый альбом, "Dropped Frames Vol. 2":

01. Transitions

02. Crystalina

03. Julio's Revenge

04. Isolation Bird (featuring Money Mark)

05. Side Scrolling

06. Dungeon Crawler

07. Dog Whistles

08. Astral (featuring Elise Trouw)

09. Sunset Drive

10. Channeling Pt. 2 (featuring Dan Mayo)

11. King Paprika

12. Party Meow

LINKIN PARK







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