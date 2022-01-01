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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Linkin Park

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7 апр 2022 : 		 Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?

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4 мар 2022 : 		 Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»

22 июл 2021 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера

10 июн 2021 : 		 Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify

20 мар 2021 : 		 MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»

21 янв 2021 : 		 Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK

21 дек 2020 : 		 Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу

21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK

3 окт 2020 : 		 Демо-версия от LINKIN PARK

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25 сен 2020 : 		 Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым

13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

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13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

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1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

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Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?



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В рамках недавней беседы у Deryck'a Whibley спросили, мог бы он прийти в состав LINKIN PARK на место Честера Беннингтона, на что он ответил:

«Я думаю, что это непосильная задача; я считаю, что это неподъёмная ноша. Я не знаю, смогут ли они вообще что-то сделать. Я понятия не имею, как это будет выглядеть и кто это мог бы быть».

Would SUM 41











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