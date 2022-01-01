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Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?



В рамках недавней беседы у Deryck'a Whibley спросили, мог бы он прийти в состав LINKIN PARK на место Честера Беннингтона, на что он ответил:



«Я думаю, что это непосильная задача; я считаю, что это неподъёмная ноша. Я не знаю, смогут ли они вообще что-то сделать. Я понятия не имею, как это будет выглядеть и кто это мог бы быть».

























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