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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
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Linkin Park

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Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастью»



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В рамках беседы с Audio Ink Radio барабанщик GREY DAZE Sean Dowdell ответил на вопрос о том, удивило ли его решение Честера свести счёты с жизнью:

«На протяжении многих лет он испытывал трудности в нескольких различных областях. Но в течение недель и месяцев, предшествовавших его выбору, думаю, это лучшее, что я могу сказать, я ничего не чувствовал. Я разговаривал с ним за две ночи до его смерти. Он был на седьмом небе от счастья. Он был рад началу репетиций. Он был рад многим вещам. Мы вместе работали над новым направлением бизнеса. Я ничего не чувствовал. За восемь или девять месяцев до этого моя жена почувствовала что-то в нём и сказала: "Честер не в порядке. Что-то не так". А я ответил: "Нет, нет, нет. Он просто пытается выглядеть по-новому или что-то в этом роде". А она ответила: "Нет. Я вижу что-то в его глазах". И она буквально сказала мне это. А я просто отмахнулся от неё, типа: "Нет. Я так не думаю". А потом, конечно, что случилось, то случилось. И легко вспомнить прошлое и сказать: "О да. Она видела это. Но вы никогда не знаете, что происходит в чьих-то мыслях".

Если бы Честер мыслил рационально, я не думаю, что он сделал бы то, что сделал. Я просто думаю, что именно это и происходит при депрессии — она устраняет рациональный процесс мышления в тот момент, когда ты делаешь выбор. И иногда рядом есть кто-то, кто может помочь отговорить вас от этого выбора, или направить вас по другому пути, или отвлечь вас от него, но в том случае, когда это случилось, ничего подобного не случилось. Там больше никого не было. И когда на него накатило в тот конкретный момент, ему больше не на кого было опереться и это, как по мне, самое печальное».

CHESTER BENNINGTON Was




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