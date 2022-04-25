25 апр 2022



MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK



MIKE SHINODA в рамках стрима в Твитче ответил о текущем положении дел в LINKIN PARK:



«Единственные новости LINKIN PARK, которые у меня есть для вас, это... Да, мы общаемся каждые несколько недель — я разговариваю с ребятами, или с некоторыми из них. И нет никаких туров, нет музыки, нет альбомов в планах. Так что позвольте мне просто сказать вам об этом. Поэтому просто имейте в виду, что ничего подобного не происходит».







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