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Linkin Park

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|||| 25 апр 2022

MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK



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MIKE SHINODA в рамках стрима в Твитче ответил о текущем положении дел в LINKIN PARK:

«Единственные новости LINKIN PARK, которые у меня есть для вас, это... Да, мы общаемся каждые несколько недель — я разговариваю с ребятами, или с некоторыми из них. И нет никаких туров, нет музыки, нет альбомов в планах. Так что позвольте мне просто сказать вам об этом. Поэтому просто имейте в виду, что ничего подобного не происходит».

MIKE SHINODA On LINKIN PARK:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 апр 2022
S
Sw0Rn
Да понятно, что закончился LP. Как и Soundgarden

просмотров: 772

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