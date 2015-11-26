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Успехи в чартах LINKIN PARK



Переиздание дебютного альбома LINKIN PARK "Hybrid Theory" попало на третье место чартов Billboard и было продано тиражом 17 000 копий в США за первую неделю. Эти чарты составляются только на основе продажи физических копий и не включают эквивалентные цифровые версии.











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