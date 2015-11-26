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Linkin Park

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21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK

3 окт 2020 : 		 Демо-версия от LINKIN PARK

28 сен 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK о делюкс-версии альбома "Hybrid Theory"

25 сен 2020 : 		 Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым

13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал
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Успехи в чартах LINKIN PARK



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Переиздание дебютного альбома LINKIN PARK "Hybrid Theory" попало на третье место чартов Billboard и было продано тиражом 17 000 копий в США за первую неделю. Эти чарты составляются только на основе продажи физических копий и не включают эквивалентные цифровые версии.

LINKIN PARK




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