YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»
YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью обсудил недавно выпущенную работу "Parabellum".
Поскольку это пандемический альбом, а вы так придерживаетесь классических взглядов, можно представить вас в роли Гийома де Машо, который прячется от Чёрной смерти в соборе Реймской Богоматери, чтобы написать «Мессу Нотр-Дам».
«[Смеётся] А знаете, пожалуй, отчасти вы правы! Много лет назад я понял, что когда дело доходит до записи — не столько сочинения, сколько записи — слишком много времени на это может быть очень вредно. Да, может. Но, к счастью, я это осознал. Много лет назад я понял, что если ты постоянно делаешь дубли, делаешь дубли, делаешь дубли, делаешь дубли, они не становятся лучше. Они просто не становятся лучше.
Все мои соло — импровизация. Они не придуманы заранее. Они не запланированы заранее, ничего подобного. Разумеется, я знаю, в какой тональности я нахожусь. Я знаю последовательность аккордов. Я знаю это. Но на этом всё. Я создаю музыку на ходу. Такие моменты, как все быстрые вещи, арпеджио, вокальные партии и тому подобное, я просто буду делать, пока не получится, но для соло мне нужно найти действительно волшебный момент, чтобы всё получилось.
То же самое с сочинительством. Я считаю, что сочинительство должно быть спонтанным, иначе оно меня не захватывает. Потому что я могу написать буквально всё, что захочу, и сделать всё, что захочу. Если бы вы попросили меня написать песню в стиле дэт-металл или кантри, или регги, я бы сделал это. Да, да. Перезвоните мне через 10 минут. Готово! Никаких проблем. Но это меня не вдохновляет. Это не то, о чём я могу сказать: "О мой Бог". Это то, что приходит ко мне как подарок, как будто кто-то дал мне что-то, и я просто беру это и делаю своим.
Время — это хорошо, но если не использовать его правильно, оно может быть и вредно. И кроме того, там, где я живу, никогда не было никакой изоляции. Единственное, действительно, настоящее влияние на мою повседневную жизнь, так сказать, этой ужасной пандемии было то, что я не был на гастролях. Но теперь я вернулся!»
gravitgroove
ноты на слух и интеpвалы - пеpвым делом, знаешь все гаммы, ступени аккоpдов и боксы, а потом беpешь из головы и пользуясь своим знанием пpoсто "печатаешь" всё это гитаpoй в усилитель и стак, то это уже не импpoвизация, хе-хе. Импpoвизация это когда ты толком не знаешь теоpии и жмёшь интуитивно, как какие-нибудь аксакалы блюза и кpаут-poкеpы.
"что сочинительство должно быть спонтанным"
А от это он зpя! Вдохновение иногда нужно pедактиpoвать.
resurgamresponses
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