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Yngwie Malmsteen

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5 авг 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»

27 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT

26 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР

24 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет

13 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»

12 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE

9 июл 2021 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

8 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»

6 июл 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO

2 июл 2021 : 		 GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить

20 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»

16 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada

6 июн 2021 : 		 Новая песня YNGWIE MALMSTEEN

2 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном

1 июн 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»

10 май 2021 : 		 Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN

19 апр 2021 : 		 MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»

17 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом

11 мар 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»

5 мар 2021 : 		 Стрим от YNGWIE MALMSTEEN

12 янв 2021 : 		 GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»

29 июл 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»

8 июл 2020 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»

24 май 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

17 май 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
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YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»



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YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью обсудил недавно выпущенную работу "Parabellum".

Поскольку это пандемический альбом, а вы так придерживаетесь классических взглядов, можно представить вас в роли Гийома де Машо, который прячется от Чёрной смерти в соборе Реймской Богоматери, чтобы написать «Мессу Нотр-Дам».

«[Смеётся] А знаете, пожалуй, отчасти вы правы! Много лет назад я понял, что когда дело доходит до записи — не столько сочинения, сколько записи — слишком много времени на это может быть очень вредно. Да, может. Но, к счастью, я это осознал. Много лет назад я понял, что если ты постоянно делаешь дубли, делаешь дубли, делаешь дубли, делаешь дубли, они не становятся лучше. Они просто не становятся лучше.

Все мои соло — импровизация. Они не придуманы заранее. Они не запланированы заранее, ничего подобного. Разумеется, я знаю, в какой тональности я нахожусь. Я знаю последовательность аккордов. Я знаю это. Но на этом всё. Я создаю музыку на ходу. Такие моменты, как все быстрые вещи, арпеджио, вокальные партии и тому подобное, я просто буду делать, пока не получится, но для соло мне нужно найти действительно волшебный момент, чтобы всё получилось.

То же самое с сочинительством. Я считаю, что сочинительство должно быть спонтанным, иначе оно меня не захватывает. Потому что я могу написать буквально всё, что захочу, и сделать всё, что захочу. Если бы вы попросили меня написать песню в стиле дэт-металл или кантри, или регги, я бы сделал это. Да, да. Перезвоните мне через 10 минут. Готово! Никаких проблем. Но это меня не вдохновляет. Это не то, о чём я могу сказать: "О мой Бог". Это то, что приходит ко мне как подарок, как будто кто-то дал мне что-то, и я просто беру это и делаю своим.

Время — это хорошо, но если не использовать его правильно, оно может быть и вредно. И кроме того, там, где я живу, никогда не было никакой изоляции. Единственное, действительно, настоящее влияние на мою повседневную жизнь, так сказать, этой ужасной пандемии было то, что я не был на гастролях. Но теперь я вернулся!»

YNGWIE MALMSTEEN -



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


5 авг 2021, 17:24		какая же это импpoвизация, если ты освоил сольфеджио, вызубpил
ноты на слух и интеpвалы - пеpвым делом, знаешь все гаммы, ступени аккоpдов и боксы, а потом беpешь из головы и пользуясь своим знанием пpoсто "печатаешь" всё это гитаpoй в усилитель и стак, то это уже не импpoвизация, хе-хе. Импpoвизация это когда ты толком не знаешь теоpии и жмёшь интуитивно, как какие-нибудь аксакалы блюза и кpаут-poкеpы.

"что сочинительство должно быть спонтанным"

А от это он зpя! Вдохновение иногда нужно pедактиpoвать.

resurgamresponses


5 авг 2021, 19:04		JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»

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