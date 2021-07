сегодня



Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл



30-летний певец и автор песен Ed Sheeran, который является одним из самых успешных музыкантов на планете, в беседе с колонкой Bizarre газеты The Sun высказал предположение о том, что он может попробовать более экстремальный музыкальный путь:



«В детстве я очень любил дэт-металл. Я слушал CRADLE OF FILTH, SLIPKNOT и всё в таком духе. Я не говорю, что я мог бы когда-нибудь войти в этот мир. В детстве я выучил все эти риффы на гитаре. Я об этом никогда не думал, но был бы не против».



Ранее Sheeran пробовал себя в различных жанрах, включая рок, дэнс, рэп и регги.



После того, как The Sun опубликовала комментарии Sheeran'a, фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth разместил скриншот статьи под заголовком: «Эд Ширан готов записать альбом в стиле дэт-металл после того, как в юности слушал CRADLE OF FILTH» и написал:



«Я поверю, когда увижу это. Парень из Саффолка в конце концов может стать хорошим. Какой-нибудь "Dracula's Castle On The Hill"?»



Sheeran признавался в своей любви к SLIPKNOT в интервью Gist в 2017 году. Тогда он рассказал о вдохновении для своего тогдашнего нового альбома "Divide":



«Я вынашивал концепцию "Divide" с 2010 года. Я хотел, чтобы весь альбом был немного шизофреническим. Моя первая музыка, которую я услышал не от родителей, это рэп, металл, панк... Однажды я слушал "Iowa" [от] SLIPKNOT, а на следующий день слушал "O" Дэмиена Райса. Это была довольно серьёзная перемена».



Как оказалось, вокалист SLIPKNOT Corey Taylor также является поклонником Sheeran'a, о чём он дал понять в интервью NME в 2017 году. Corey тогда сказал об огромном коммерческом успехе Ed'a следующее:



«Я рад за таких людей, как Ed Sheeran, — этот парень работал на полную катушку, так почему бы ему не получить признание?»







