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The Offspring

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THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде



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THE OFFSPRING отменили канадский тур, который должен был пройти совместно с SIMPLE PLAN и стартовать 27 января, а завершиться третьего марта:

«Нашим друзьям на Великом Белом Севере:

Нам неловко делиться этой новостью, но после долгих раздумий мы приняли трудное решение отменить канадскую часть тура LET THE BAD TIMES ROLL TOUR с @simpleplan.

Нам нет смысла просить вас прийти и посмотреть на наше крутое шоу, если есть вероятность, что все может сорваться в последнюю минуту. Мы разочарованы, но давайте пройдем через эту неразбериху вместе. Вы останетесь дома, и мы останемся дома, мы вернем вам деньги, а потом будем ждать лучшего выступления.

Мы упорно работаем, чтобы подобрать новые временные рамки, и мы вернемся, чтобы зажигать с вами, ребята, как только сможем».

THE OFFSPRING Singer Explains COVID-19 Data Science Behind Band's Decision To Cancel Canadian Tour





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