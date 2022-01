сегодня



THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде



THE OFFSPRING отменили канадский тур, который должен был пройти совместно с SIMPLE PLAN и стартовать 27 января, а завершиться третьего марта:



«Нашим друзьям на Великом Белом Севере:



Нам неловко делиться этой новостью, но после долгих раздумий мы приняли трудное решение отменить канадскую часть тура LET THE BAD TIMES ROLL TOUR с @simpleplan.



Нам нет смысла просить вас прийти и посмотреть на наше крутое шоу, если есть вероятность, что все может сорваться в последнюю минуту. Мы разочарованы, но давайте пройдем через эту неразбериху вместе. Вы останетесь дома, и мы останемся дома, мы вернем вам деньги, а потом будем ждать лучшего выступления.



Мы упорно работаем, чтобы подобрать новые временные рамки, и мы вернемся, чтобы зажигать с вами, ребята, как только сможем».













