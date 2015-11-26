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The Offspring

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15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

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17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

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26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов
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PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе



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Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) направила письмо солисту группы THE OFFSPRING Bryan'у "Dexter" Holland'у с просьбой немедленно отозвать клип группы "We Never Have Sex Anymore" из-за его «вопиющей эксплуатации шимпанзе». По словам PETA, в клипе двух шимпанзе «наряжают и заставляют сниматься в хаотичных декорациях, включая обстановку, похожую на стриптиз-клуб и изображают, как один из них пьёт, даёт чаевые танцовщицам и раскачивается на шесте под ярким светом».

«Есть много вещей, по которым мы все скучаем в 90-х, но эксплуатация животных не входит в их число, — написала руководитель PETA Animals In Film And Television Лорен Томассон. — Каждую минуту, пока ваше видео остаётся в сети, оно рискует узаконить жестокую индустрию, поддержать торговлю экзотическими "домашними животными" и обратить вспять многолетнюю работу по защите животных, которая почти положила конец использованию шимпанзе в Голливуде».

По данным PETA, приматы были предоставлены компанией Стива Мартина Working Wildlife, печально известной организации по дрессировке животных, которая «неоднократно упоминалась Министерством сельского хозяйства США за нарушения федерального закона о защите животных, в том числе за то, что она запирала шимпанзе в тесных и бесхозных "ночных помещениях" до 18 часов в сутки и не обеспечивала животных достаточным укрытием от стихии, адекватной вентиляцией, чистыми клетками и надлежащим питанием». Защитники прав животных также утверждают, что Мартин «в прошлом избавлялся от шимпанзе в придорожных зоопарках».

PETA, чей девиз гласит, в частности, что «животные не принадлежат нам для использования в развлечениях», отмечает, что последствия этого клипа могут быть катастрофическими.

«Это не только нормализует неуважение и эксплуатацию высокоинтеллектуальных, чувствительных приматов, но и может увеличить спрос на вымирающих человекообразных обезьян на чёрном рынке в качестве "домашних животных", что является одной из главных причин их вымирания».

THE OFFSPRING Slammed By PETA Over







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КомментарииСкрыть/показать 10 )

shakabre


16 май 2021, 12:52		хех

Санчез


16 май 2021, 13:03		Зоошиза

Magyar


16 май 2021, 13:36		Скоро будет как в рассказе Р. Шекли "Страж-птица". Будут преследовать за убийство мух и комаров - ведь они тоже типа живые существа. Только вместо Страж-птиц будет истеричное визжащее сетевое хомячье, защищающее права униженных, опущенных, птичек, рыбок, обезьянок... Дивный новый мир во всей красе.

Санчез


16 май 2021, 13:42		Magyar, грустная правда

rassol


16 май 2021, 13:48		Когда же метеорит будет?

Darkside.ru Member

Starbreaker


16 май 2021, 13:55		А что плохого в этичном обращении с животными?)
Или надо как в начале 20 века в синематографе - ломать ноги лошадям ради удачного кадра, а потом их пристреливать?

Санчез


16 май 2021, 13:57		Starbreaker, искусство требует жертв - ю ноу?

Darkside.ru Member

Starbreaker


16 май 2021, 14:00		От актёра, который понимает что он сейчас выполнит сложный трюк и возможно сломает себе ногу ради искусства - может и требует)
Но от животного, которое даже не в курсе что снимается на съемочной площадке...

for example


16 май 2021, 14:17		Ну так обезьянку уже поэксплуатировали, поздняк метаться

nabastak_


16 май 2021, 14:24		и мастейну падликэнеми намберван чтоли тоже отозвать клип десятилетней давности ?
Последствия п*здец катастрофические нанес , до сих пор не оправились.


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