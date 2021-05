сегодня



PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе



Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) направила письмо солисту группы THE OFFSPRING Bryan'у "Dexter" Holland'у с просьбой немедленно отозвать клип группы "We Never Have Sex Anymore" из-за его «вопиющей эксплуатации шимпанзе». По словам PETA, в клипе двух шимпанзе «наряжают и заставляют сниматься в хаотичных декорациях, включая обстановку, похожую на стриптиз-клуб и изображают, как один из них пьёт, даёт чаевые танцовщицам и раскачивается на шесте под ярким светом».



«Есть много вещей, по которым мы все скучаем в 90-х, но эксплуатация животных не входит в их число, — написала руководитель PETA Animals In Film And Television Лорен Томассон. — Каждую минуту, пока ваше видео остаётся в сети, оно рискует узаконить жестокую индустрию, поддержать торговлю экзотическими "домашними животными" и обратить вспять многолетнюю работу по защите животных, которая почти положила конец использованию шимпанзе в Голливуде».



По данным PETA, приматы были предоставлены компанией Стива Мартина Working Wildlife, печально известной организации по дрессировке животных, которая «неоднократно упоминалась Министерством сельского хозяйства США за нарушения федерального закона о защите животных, в том числе за то, что она запирала шимпанзе в тесных и бесхозных "ночных помещениях" до 18 часов в сутки и не обеспечивала животных достаточным укрытием от стихии, адекватной вентиляцией, чистыми клетками и надлежащим питанием». Защитники прав животных также утверждают, что Мартин «в прошлом избавлялся от шимпанзе в придорожных зоопарках».



PETA, чей девиз гласит, в частности, что «животные не принадлежат нам для использования в развлечениях», отмечает, что последствия этого клипа могут быть катастрофическими.



«Это не только нормализует неуважение и эксплуатацию высокоинтеллектуальных, чувствительных приматов, но и может увеличить спрос на вымирающих человекообразных обезьян на чёрном рынке в качестве "домашних животных", что является одной из главных причин их вымирания».

















