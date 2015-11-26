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The Offspring

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7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

4 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи

2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

9 фев 2021 : 		 THE OFFSPRING определились с датой

6 дек 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"
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Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу



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Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland призвал всех не тянуть с вакцинацией:

«Я изучал эту тему. Мне кажется, что я немного разбираюсь в этом, и я и правда считаю, что это хорошая идея сделать прививку от COVID-19. И что бы вы ни думали обо всём этом, правда в том, что мы не вернёмся к нормальной жизни, пока люди не сделают прививки; такова реальность. Так почему бы нам просто не покончить с этим, чтобы мы все снова могли ходить на шоу и делать то, что мы любим делать? Вот такие были причины. И я чувствую, что это правильное решение. Я ощущал себя достаточно сильным, чтобы опубликовать сообщение о том, что прошёл вакцинацию».

Он также ответил на вопрос о реакции фанатов на новую версию "Come Out And Play":

«Реакция была немного неоднозначной. Я был немного удивлён... Было много людей, которых это удивительно разозлило. Но мы находимся в этом состоянии — мы переживаем, возможно, самый раздирающий период в истории нашей страны, если не в мировой истории, и это вполне закономерно.

С точки зрения науки или фактов это расстраивает [люди, которые сомневаются в вакцине]. Но на личном уровне я всё понимаю. Люди не уверены в некоторых вещах. И всё ещё может быть какой-то сумасшедший побочный эффект, о котором мы до сих пор не знаем. Я думаю, что это маловероятно, учитывая, сколько миллионов доз было введено. Но помимо этого в Интернете есть много противоречивой информации. Опять же, ещё один признак нашего времени, когда людей просто бомбардируют подобной противоречивой информацией, и иногда трудно понять, что делать, а что делать не стоит».

Хотя вакцина COVID-19 была произведена быстро из-за неотложности проблемы со здоровьем и количества добровольцев для клинических испытаний, Holland утверждает, что вакцина не создавалась в спешке, а опирается на результаты многолетних исследований:

«Я знаю, что в отношении вакцины существует мнение, что "её разработали слишком быстро". Я думаю, что та часть истории, которая не раскрывается, заключается в том, что существует целая платформа технологий, которая была разработана в течение последних пяти лет или около того — мРНК-вакцины. Они работали над этим для вакцин против гриппа в течение последних пяти, а на самом деле почти 10 лет, но последние пять лет точно. Так что эта замечательная технология оказалась как раз на поверхности, когда всё это произошло. И именно это позволило быстро адаптировать её к коронавирусу. Так что всё не так быстро, как все думают».

THE OFFSPRING








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

industrialist


21 май 2021, 15:53		Сам колись этой бормотухой


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