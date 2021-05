сегодня



Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу



Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland призвал всех не тянуть с вакцинацией:



«Я изучал эту тему. Мне кажется, что я немного разбираюсь в этом, и я и правда считаю, что это хорошая идея сделать прививку от COVID-19. И что бы вы ни думали обо всём этом, правда в том, что мы не вернёмся к нормальной жизни, пока люди не сделают прививки; такова реальность. Так почему бы нам просто не покончить с этим, чтобы мы все снова могли ходить на шоу и делать то, что мы любим делать? Вот такие были причины. И я чувствую, что это правильное решение. Я ощущал себя достаточно сильным, чтобы опубликовать сообщение о том, что прошёл вакцинацию».



Он также ответил на вопрос о реакции фанатов на новую версию "Come Out And Play":



«Реакция была немного неоднозначной. Я был немного удивлён... Было много людей, которых это удивительно разозлило. Но мы находимся в этом состоянии — мы переживаем, возможно, самый раздирающий период в истории нашей страны, если не в мировой истории, и это вполне закономерно.



С точки зрения науки или фактов это расстраивает [люди, которые сомневаются в вакцине]. Но на личном уровне я всё понимаю. Люди не уверены в некоторых вещах. И всё ещё может быть какой-то сумасшедший побочный эффект, о котором мы до сих пор не знаем. Я думаю, что это маловероятно, учитывая, сколько миллионов доз было введено. Но помимо этого в Интернете есть много противоречивой информации. Опять же, ещё один признак нашего времени, когда людей просто бомбардируют подобной противоречивой информацией, и иногда трудно понять, что делать, а что делать не стоит».



Хотя вакцина COVID-19 была произведена быстро из-за неотложности проблемы со здоровьем и количества добровольцев для клинических испытаний, Holland утверждает, что вакцина не создавалась в спешке, а опирается на результаты многолетних исследований:



«Я знаю, что в отношении вакцины существует мнение, что "её разработали слишком быстро". Я думаю, что та часть истории, которая не раскрывается, заключается в том, что существует целая платформа технологий, которая была разработана в течение последних пяти лет или около того — мРНК-вакцины. Они работали над этим для вакцин против гриппа в течение последних пяти, а на самом деле почти 10 лет, но последние пять лет точно. Так что эта замечательная технология оказалась как раз на поверхности, когда всё это произошло. И именно это позволило быстро адаптировать её к коронавирусу. Так что всё не так быстро, как все думают».



















