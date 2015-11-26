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The Offspring

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19 май 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

16 май 2021 : 		 PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе

14 май 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

6 май 2021 : 		 THE OFFSPRING думают о стриме

29 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»

20 апр 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов

8 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»

7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

4 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи

2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

9 фев 2021 : 		 THE OFFSPRING определились с датой

6 дек 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии
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Видео с выступления THE OFFSPRING



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THE OFFSPRING недавно были гостями радиостанции 98 Rock и исполнили там "Let The Bad Times Roll" — видео доступно ниже.

Watch THE OFFSPRING Perform





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