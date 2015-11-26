THE OFFSPRING думают о стриме

В рамках недавнего интервью с Radio Bob! гитарист THE OFFSPRIN Gevin "Noodles" Wasserman ответил на вопрос о том, рассматривала ли группа проведение стрима:
«Да, но мы хотим сделать всё так, чтобы это было увлекательно и интересно. Мы не хотим, чтобы это выглядело, словно вышли какие-то парни и что-то там на YouTube сыграли. Есть те, кто придумал кое-что интересное, и это смотрится, а есть те, кто ничего не придумывал, и смотреть это сложно. Особенно если ты затеваешь живой стрим, ты должен быть уверен в том, что всё будет сделано как надо. Так что да, обсуждение идёт. Мы также очень надеемся, что с появлением вакцин и их повсеместным распространением вирус замедлится настолько, что мы сможем снова собираться на концерты. Ну и скрестим пальцы, надеюсь, что до конца года мы уже сможем играть вживую».
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