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The Offspring

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6 май 2021 : 		 THE OFFSPRING думают о стриме

29 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»

20 апр 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов

8 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»

7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

4 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи

2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

9 фев 2021 : 		 THE OFFSPRING определились с датой

6 дек 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию
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|||| сегодня

THE OFFSPRING думают о стриме



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В рамках недавнего интервью с Radio Bob! гитарист THE OFFSPRIN Gevin "Noodles" Wasserman ответил на вопрос о том, рассматривала ли группа проведение стрима:

«Да, но мы хотим сделать всё так, чтобы это было увлекательно и интересно. Мы не хотим, чтобы это выглядело, словно вышли какие-то парни и что-то там на YouTube сыграли. Есть те, кто придумал кое-что интересное, и это смотрится, а есть те, кто ничего не придумывал, и смотреть это сложно. Особенно если ты затеваешь живой стрим, ты должен быть уверен в том, что всё будет сделано как надо. Так что да, обсуждение идёт. Мы также очень надеемся, что с появлением вакцин и их повсеместным распространением вирус замедлится настолько, что мы сможем снова собираться на концерты. Ну и скрестим пальцы, надеюсь, что до конца года мы уже сможем играть вживую».

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