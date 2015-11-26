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Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»
Участники THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland и Kevin "Noodles" Wasserman в рамках недавнего интервью затронули тему столь большой временной паузы между альбомами.
Noodles сказал:
«Мы работали над этим какое-то время. На самом деле года два-три назад всё завертелось, произошёл креативный всплеск, и всё в таком духе. Мы на самом деле хотели всё сделать ещё лет пять назад, но получилось, что времени ушло больше, чем рассчитывали, но мы ставили цель сделать что-то сильное и представляющее группу в выгодном свете».
Dexter добавил:
«Так и было. Я считаю, что нужно правильное внутреннее состояние перед тем, как всё выпускать. У нас не было какого-то дедлайна. У нас даже лейбла не было — так что мы плавали сами по себе. Но сейчас хороший момент для того, чтобы использовать время для создания правильной пластинки».
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