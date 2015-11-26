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The Offspring

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Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»



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Участники THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland и Kevin "Noodles" Wasserman в рамках недавнего интервью затронули тему столь большой временной паузы между альбомами.

Noodles сказал:

«Мы работали над этим какое-то время. На самом деле года два-три назад всё завертелось, произошёл креативный всплеск, и всё в таком духе. Мы на самом деле хотели всё сделать ещё лет пять назад, но получилось, что времени ушло больше, чем рассчитывали, но мы ставили цель сделать что-то сильное и представляющее группу в выгодном свете».

Dexter добавил:

«Так и было. Я считаю, что нужно правильное внутреннее состояние перед тем, как всё выпускать. У нас не было какого-то дедлайна. У нас даже лейбла не было — так что мы плавали сами по себе. Но сейчас хороший момент для того, чтобы использовать время для создания правильной пластинки».

THE OFFSPRING Was Originally Hoping To Have New Album Done Five Years Ago








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