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The Offspring

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Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"



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В рамках недавнего интервью гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman вспомнил о том, как успех "Smash" отразился на команде:

«Это были безумные для нас времена, потому что мы уже десять лет были как команда, играли по мелким клубам и колесили по стране в фургоне, и никто нас толком не знал, и тут — бац, стали колесить по всему миру по полной программе. Когда альбом вышел, мы полтора года гастролировали без перерывов. Всё стало иначе. Потом вернулись в студию и записали "Ixnay [On The Hombre]" — все думали, что это наша вторая пластинка, но по факту она была четвёртой. Мы старались не занимать два стула сразу и не доказывали ни панк-сообществу, что мы всё ещё с ними, ни поп-року, что мы уже с ними: "Давайте заниматься тем, чем занимаемся, и всё". И думаю, что у нас всё получилось. И потом мы продолжили гастролировать. А потом появилась "Americana", она также была очень тепло принята. И после этого было всё тоже очень и очень весело!»

"Smash" был продан в США тиражом более 6 миллионов экземпляров и 11 — миллионов по всему миру. Он остаётся самым успешным альбомом, выпущенным на независимом лейбле.

THE OFFSPRING Guitarist Looks Back On Massive Success Of





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

HELLECTOR


12 мар 2021, 12:15		>>>бац, стали колесить по всему миру по полной программе. Когда альбом вышел, мы полтора года гастролировали без перерывов.

Мир тогда просто сошёл с ума.
С тех пор он принял таблетку, сходил на укол хорошего олдскула, так что идите нахуй бездарные ничтожества.

YNWA


12 мар 2021, 12:28		Да, "Smash" отличный был такой калифорнийский пунк-рок. Неоднократно переслушиваю этот альбом.
"Americana" тоже ничо, но прэтти флай быстро надоела. А вот "The Kids Aren't Alright" это вообще пушка!

Thrashcrow


12 мар 2021, 12:38		"С тех пор он принял таблетку, сходил на укол хорошего олдскула, так что идите нахуй бездарные ничтожества."

Вау,why so aggressive?

Petrovich Sexyy


12 мар 2021, 12:55		Так-то Offspring и есть олдскул. Уж как давно.

gravitgroove


12 мар 2021, 13:15		Собственно, успех всего альбома Smash - это успех сингла "Smells Like Teen..." пардон, "Self Esteem".


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