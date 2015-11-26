Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"
В рамках недавнего интервью гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman вспомнил о том, как успех "Smash" отразился на команде:
«Это были безумные для нас времена, потому что мы уже десять лет были как команда, играли по мелким клубам и колесили по стране в фургоне, и никто нас толком не знал, и тут — бац, стали колесить по всему миру по полной программе. Когда альбом вышел, мы полтора года гастролировали без перерывов. Всё стало иначе. Потом вернулись в студию и записали "Ixnay [On The Hombre]" — все думали, что это наша вторая пластинка, но по факту она была четвёртой. Мы старались не занимать два стула сразу и не доказывали ни панк-сообществу, что мы всё ещё с ними, ни поп-року, что мы уже с ними: "Давайте заниматься тем, чем занимаемся, и всё". И думаю, что у нас всё получилось. И потом мы продолжили гастролировать. А потом появилась "Americana", она также была очень тепло принята. И после этого было всё тоже очень и очень весело!»
"Smash" был продан в США тиражом более 6 миллионов экземпляров и 11 — миллионов по всему миру. Он остаётся самым успешным альбомом, выпущенным на независимом лейбле.
HELLECTOR
Мир тогда просто сошёл с ума.
С тех пор он принял таблетку, сходил на укол хорошего олдскула, так что идите нахуй бездарные ничтожества.
YNWA
"Americana" тоже ничо, но прэтти флай быстро надоела. А вот "The Kids Aren't Alright" это вообще пушка!
Thrashcrow
Вау,why so aggressive?
Petrovich Sexyy
gravitgroove
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