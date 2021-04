сегодня



Гитарист THE OFFSPRING : «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»



Участники THE OFFSPRING — вокалист Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman рассказали Rock Sound о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records. Альбом продюсировал Bob Rock, который также работал над двумя последними пластинками группы.



Dexter рассказал о том, что послужило вдохновением для названия "Let The Bad Times Roll":



«Эту фразу можно применить ко всему миру за последние несколько лет. И хотя всё выглядит так, словно на горизонте показалось что-то хорошее, плохие времена всё ещё продолжаются, как я думаю».



Noodles добавил:



«Дело не только в том, что мы оказались на этом дерьмовом шоу, которое мы на самом деле не контролируем, но и в том, что есть мировые лидеры, которые, похоже, не хотят ничего менять к лучшему. Они и раскачивают лодку».



Dexter продолжил:



«Это, чёрт возьми, не шутка. Мир сейчас в плохом состоянии. И я ощущаю, что лидеры на самом деле не пытаются сделать его лучше — по крайней мере, не так, как должны это делать; не так, как они бы сделали поколение назад. Я думаю, что идея работать вместе с людьми, находящимися на противоположной стороне политического спектра, просто ушла в прошлое».



Noodles подхватил:



«Демократия несёт потери. Идея о том, что мы можем собрать всех вместе и через общие идеи и общую заботу друг о друге можем пройти через это. Люди говорят: "О, нет. Да пошёл ты. Мы выиграли эти выборы, а ты иди к чертям. Мы у власти. Мы не хотим ничего слышать от тебя". Нельзя построить цивилизованное общество таким образом».



Dexter подытожил:



«Это трудно. Это серьёзное послание, которое мы хотели передать. В то же время, чёрт возьми, ты можешь критиковать всё так долго, пока не станешь просто неприятным человеком на вечеринке. Так что я думаю, что обратная сторона того же самого заявления "Пусть плохие времена пройдут" — что-то из серии: "Мы здесь. Нам нужно немного потерпеть". И припев этой песни своего рода подводит итог, делает её немного легче. Так что было ощущение, что именно таким должно быть звучание пластинки; это и есть основная идея всего этого».













