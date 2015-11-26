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The Offspring

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Новое видео THE OFFSPRING



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"This Is Not Utopia", новое видео группы THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Let The Bad Times Roll", выпущенного 16 апреля на Concord Records.

Трек-лист:

01. This Is Not Utopia (2:38)

02. Let The Bad Times Roll (3:18)

03. Behind Your Walls (3:21)

04. Army Of One (3:11)

05. Breaking These Bones (2:46)

06. Coming For You (3:48 )

07. We Never Have Sex Anymore (3:30)

08. In The Hall Of The Mountain King (1:00)

09. The Opioid Diaries (3:01)

10. Hassan Chop (2:20)

11. Gone Away (3:16)

12. Lullaby (1:12)

THE OFFSPRING Releases Music Video For





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


9 июл 2021, 13:03		Вот это крутая песня, прям как в старые-добрые


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