Песня THE OFFSPRING стала первой



По сообщению Billboard, новая песня THE OFFSPRING "Let The Bad Times Roll" стала первой в чартах Mainstream Rock Airplay. Это третья первая строчка в карьере музыкантов, до этого первыми были синглы "Coming For You" в течение недели в 2015-м, а "Gone Away" продержалась первой две недели в 1997 году.













