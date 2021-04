сегодня



Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов



В новом интервью Billboard Bryan "Dexter" Holland рассказал о решении THE OFFSPRING в 2016 году продать за 35 миллионов долларов права на весь каталог мастер-записей для Columbia Records и издательские права на все её песни компании Round Hill Music. На вопрос, доволен ли он этим решением, особенно в свете того, что сейчас наблюдается волна продаж артистами своих каталогов, Dexter ответил:



«Это кажется модным сейчас, да? Или стало происходить чаще. В нашем случае нам очень повезло, что когда мы подписали контракт с Sony, наши альбомы были лицензированы, так что технически мы владели ими и знали, что они вернутся к нам после выхода нашего последнего альбома. Мы заключили сделку с Sony на семь альбомов, выполнили условия контракта и стали свободными агентами. Так что через несколько лет мы подумали, что нам делать дальше. В конце концов мы просто решили продать каталог. Я рад, что мы это сделали, и Round Hill — подходящий партнёр. И самое замечательное в том, что группа всегда может записать новые песни».



THE OFFSPRING продали мастер-плёнки шести альбомов, которые они записали для Columbia Records, вместе с издательскими правами на песни из девяти своих студийных работ. Мастер-плёнки первых трёх альбомов группы остались у лейбла Epitaph, который их изначально и выпустил.



Среди альбомов для Epitaph — диск 1994 года "Smash", прорывной блокбастер, проданный в США тиражом более шести миллионов копий и включающий хиты "Come Out And Play", "Self-Esteem" и "Gotta Get Away".



В каталог Columbia вошли "Ixnay On The Hombre" 1997 года, проданный тиражом 1,4 миллиона экземпляров; "Americana" 1998 года, преодолевший планку в пять миллионов копий; и платиновый "Conspiracy Of One" 2000 года.



THE OFFSPRING, как сообщается, продали в общей сложности 17 миллионов копий своих первых девяти альбомов.



Новый альбом группы, получивший название "Let The Bad Times Roll", вышел 16 апреля на Concord Records.







+0 -0



просмотров: 64