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Гитарист THE OFFSPRING : «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman и вокалист Bryan "Dexter" Holland недавно приняли участие в виртуальной встрече со слушателями радиостанции 101X в Остине, штат Техас.



Noodles рассказал, как музыкальная индустрия перевернулась с ног на голову с появлением Интернета и цифровых технологий:



«Тогда [в конце 1990-х] мы не знали наперёд, как именно изменится Интернет. Мы знали, что всё меняется: земля словно дрожала, но мы не знали, что это значит. Но мы были настроены позитивно относительно того, какое влияние может оказать Интернет. Я имею в виду такие вещи, как эта дискуссия: мы разговариваем один на один прямо сейчас. Когда я делаю твиты, я могу сразу же поговорить с людьми. Раньше мы могли общаться с ними на нашем сайте. Теперь это происходит на Facebook, и мы можем ответить сразу же. Так что всё это хорошо. К сожалению, кажется, что музыка уже не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли. Мы все покупали виниловые пластинки и просматривали примечания к ним. Если мы хотели послушать песню, мы должны были поднять иглу и вернуться назад. Знаете что? Винил всё ещё существует; вы всё ещё можете купить винил. Большинство наших записей вышло на виниле, так что вы всё ещё можете наслаждаться этим, если хотите. Вы всё ещё можете взять в руки иглу. Подождите, подождите — я не знаю, хотим ли мы говорить детям, чтобы они брали в руки иглы. Неправильное послание».







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