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Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа
Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman шестого января отметил годовщину бунта следующим сообщением:
«Год назад в этот день сотни преступников-предателей пытались подмять под себя волю американского народа и отменить свободные и честные выборы, устроив самый глупый мятеж в истории. Тот факт, что они потерпели неудачу, не делает эту попытку менее преступной или опасной. Некоторые из них были глупцами, попавшими под горячую руку, но были и те, кто точно знал, в чем заключалась их миссия - отсрочить процедуру утверждения результатов президентских выборов настолько, чтобы избранная группа конгрессменов и сенаторов могла подмять под себя демократию.
Из более чем 700 арестованных участников беспорядков ни один не был представителем Антифа, BLM или каким-либо другим типом левых зачинщиков. Все они были сторонниками Трампа, которые утверждают, что делают то, о чем их просил бывший президент Трамп. Он солгал им и послал их в бой. Они принесли в столицу пистолеты, ножи, дубинки, электрошокеры, копья, булавы и удавки. Они не планировали мирный протест. Они планировали насилие. Они планировали блокировать работу Конгресса. Это и есть определение мятежа.
До сих пор только рядовые участники этой попытки свержения нашего правительства были привлечены к ответственности. Не привлекая к ответственности лидеров этой предательской толпы, мы говорим: "Ну и ладно. В следующий раз повезет больше". И следующий раз обязательно будет. Они учатся.
Любой, кто помогал и пособничал попытке Трампа отменить выборы и подмять под себя волю американского народа, будь то в правительстве или СМИ, является преступником и предателем. Каждый из них должен быть привлечен к ответственности, иначе в следующий раз им все удастся!»
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- еще одна хорошая группа из плейлиста. Панки, которых мы заслужили.
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