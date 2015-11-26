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The Offspring

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1 июл 2020 : 		 Альбом THE OFFSPRING — «на паузе»

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от THE OFFSPRING

18 ноя 2019 : 		 THE OFFSPRING выпустят новый альбом в начале 2020 года

17 сен 2019 : 		 THE OFFSPRING в "World of Tanks"

21 авг 2019 : 		 THE OFFSPRING отлично провели время в студии

26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING
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|||| 15 мар 2021

Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома



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Вокалист Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman из THE OFFSPRING поговорили с Lou Brutus'ом с HardDrive Radio о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records.

Dexter рассказал о том, что вдохновило назвать альбом "Let The Bad Times Roll:

«Два альбома назад у нас была песня [на диске 2008 года "Rise And Fall, Rage And Grace"] под названием "Shit Is Fucked Up". Мы написали её, потому что думали об ужасных вещах, которые существовали в мире в то время. Но на самом деле всё стало ещё хуже. Так что нам пришлось придумать новое название — "Let The Bad Times Roll".

Можно применить это ко многим вещам. Знаете, мы не политизированная группа. Некоторые люди применили бы это название к последней администрации. Некоторые применили бы это к вещам, которые происходят сегодня, или просто к тому, как всё запутано, к попыткам справиться с пандемией, и т. д.»

Noodles добавил:

«Но на самом деле это тоже не просто чисто американская ситуация, потому что вы видите, что подобное происходит по всему миру. Волнения происходят буквально везде — на всех континентах. Вы видите беспорядки, а потом узнаёте, как антидемократические силы захватывают власть в некоторых местах, и в этом случае вызывают ещё больше беспорядков. Так что да — весь мир сейчас немного пугает».

Dexter продолжил:

«Точно. Изменение климата, отрицание климатических изменений, вакцина, противники вакцин — всё что хочешь, это повсюду».

THE OFFSPRING Explains








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