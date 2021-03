15 мар 2021



Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома



Вокалист Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman из THE OFFSPRING поговорили с Lou Brutus'ом с HardDrive Radio о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records.



Dexter рассказал о том, что вдохновило назвать альбом "Let The Bad Times Roll:



«Два альбома назад у нас была песня [на диске 2008 года "Rise And Fall, Rage And Grace"] под названием "Shit Is Fucked Up". Мы написали её, потому что думали об ужасных вещах, которые существовали в мире в то время. Но на самом деле всё стало ещё хуже. Так что нам пришлось придумать новое название — "Let The Bad Times Roll".



Можно применить это ко многим вещам. Знаете, мы не политизированная группа. Некоторые люди применили бы это название к последней администрации. Некоторые применили бы это к вещам, которые происходят сегодня, или просто к тому, как всё запутано, к попыткам справиться с пандемией, и т. д.»



Noodles добавил:



«Но на самом деле это тоже не просто чисто американская ситуация, потому что вы видите, что подобное происходит по всему миру. Волнения происходят буквально везде — на всех континентах. Вы видите беспорядки, а потом узнаёте, как антидемократические силы захватывают власть в некоторых местах, и в этом случае вызывают ещё больше беспорядков. Так что да — весь мир сейчас немного пугает».



Dexter продолжил:



«Точно. Изменение климата, отрицание климатических изменений, вакцина, противники вакцин — всё что хочешь, это повсюду».



















