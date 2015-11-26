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все новости группы
The Offspring
США
Punk Rock
http://www.offspring.com
Myspace:
http://www.myspace.com/offspring
Facebook:
https://www.facebook.com/Offspring
26 фев 2019
:
Новый альбом THE OFFSPRING готов
27 ноя 2018
:
THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома
22 сен 2018
:
THE OFFSPRING вернулись в студию
24 апр 2018
:
THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом
18 дек 2017
:
THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе
9 окт 2017
:
Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018
12 май 2017
:
Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень
7 янв 2016
:
THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов
18 мар 2015
:
Новое видео THE OFFSPRING
3 мар 2015
:
Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"
2 фев 2015
:
Новая песня THE OFFSPRING
14 авг 2014
:
Новое видео THE OFFSPRING
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING
30 май 2014
:
На вокалиста THE OFFSPRING подан иск
11 май 2014
:
THE OFFSPRING открыли юбилейный тур
9 апр 2014
:
THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING
21 июн 2012
:
Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания
9 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
1 июн 2012
:
Новое видео THE OFFSPRING
27 май 2012
:
Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING
2 май 2012
:
Новая песня THE OFFSPRING
28 апр 2012
:
Новый сингл THE OFFSPRING
сегодня
Новый альбом
THE OFFSPRING
готов
THE OFFSPRING завершили работу над новым альбомом. Эту информацию подтвердил гитарист команды, Kevin "Noodles" Wasserman.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).