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The Offspring

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26 фев 2019 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING готов

27 ноя 2018 : 		 THE OFFSPRING хотят выпустить сразу два альбома

22 сен 2018 : 		 THE OFFSPRING вернулись в студию

24 апр 2018 : 		 THE OFFSPRING исполнят новую песню в туре этим летом

18 дек 2017 : 		 THE OFFSPRING продолжат работу над новым альбомом в январе

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING выйдет в 2018

12 май 2017 : 		 Лидер THE OFFSPRING получил докторскую степень

7 янв 2016 : 		 THE OFFSPRING продали каталог за 35 миллионов

18 мар 2015 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

3 мар 2015 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: "У нас нет ограничения по времени работы"

2 фев 2015 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

14 авг 2014 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

30 май 2014 : 		 На вокалиста THE OFFSPRING подан иск

11 май 2014 : 		 THE OFFSPRING открыли юбилейный тур

9 апр 2014 : 		 THE OFFSPRING отметят 20-летие "Smash"

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE OFFSPRING

21 июн 2012 : 		 Новый альбом THE OFFSPRING доступен для прослушивания

9 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

1 июн 2012 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта THE OFFSPRING

2 май 2012 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 апр 2012 : 		 Новый сингл THE OFFSPRING

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Новый альбом THE OFFSPRING готов



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THE OFFSPRING завершили работу над новым альбомом. Эту информацию подтвердил гитарист команды, Kevin "Noodles" Wasserman.



THE OFFSPRING



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