Участники THE OFFSPRING чуть не угорели



THE OFFSPRING успешно смогли избежать проблем со здоровьем из-за того, что одна из машин сгорела во время их пути в Rimouski, Квебек, Канада. Ветераны панк-рока опубликовали в социальных сетях короткое видео горящего автомобиля, а также следующее сообщение:



«Вчера во время поездки по Канаде что-то отлетело от машины впереди нас, оказалось зажатым под одним из наших внедорожников и загорелось. Все благополучно выбрались, но багаж, паспорта, ноутбуки и почти всё остальное было уничтожено.



Мы рады сообщить, что всё в порядке, мы благополучно добрались до Rimouski и будем выступать сегодня вечером на Les Grandes Fetes TELUS. Надеемся увидеть всех там!»



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman также поделился видеороликом горящего внедорожника и написал:



«Никто не пострадал. Все выбрались из машины невредимыми. К сожалению, около половины нашей команды потеряла в огне все свои вещи, включая багаж, компьютеры и паспорта. Но всё могло быть гораздо хуже. Мы с группой очень благодарны и рады, что все участники в порядке.



Пока никто точно не знает, что стало причиной пожара, но внедорожник задел что-то большое и тяжёлое, возможно, сцепное устройство прицепа, и через несколько секунд автомобиль охватило пламя. На видео видно, что они даже не успели съехать с шоссе, как всем пришлось спасаться. Времени на спасение вещей не было. Страшное зрелище!



Наша команда делает всю тяжёлую работу, чтобы мы выглядели и звучали как можно лучше, когда выходим на сцену. Их поездки и рабочие дни всегда длиннее и тяжелее, чем наши, и мы безмерно им благодарны за всё, что они делают. Видеть, как им приходится проходить через подобное, очень страшно и мучительно. Я так рад, что с ними всё в порядке!»

