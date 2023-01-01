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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 40
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 19
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
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The Offspring

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26 авг 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

7 авг 2023 : 		 У THE OFFSPRING есть шесть!

28 июл 2023 : 		 Новый эпизод от THE OFFSPRING

15 май 2023 : 		 Бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и MARILYN MANSON в THE OFFSPRING

1 дек 2022 : 		 THE OFFSPRING начнут запись зимой

13 ноя 2022 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING

24 сен 2022 : 		 THE OFFSPRING думают о новом материале

9 авг 2022 : 		 Участники THE OFFSPRING чуть не угорели

28 июл 2022 : 		 THE OFFSPRING выступили на пляже

22 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OFFSPRING

24 май 2022 : 		 THE OFFSPRING в акустике

25 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует родителей, которые запрещают детям носить маски в школах

19 янв 2022 : 		 "Cockpit Karaoke" от THE OFFSPRING

18 янв 2022 : 		 THE OFFSPRING отменили концерты в Канаде

9 янв 2022 : 		 Гитарист THE OFFSPRING клеймит сторонников Трампа

16 ноя 2021 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

18 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING подцепил COVID-19

13 окт 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сторонников Трампа

8 окт 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

10 авг 2021 : 		 JOSH FREESE выступил с THE OFFSPRING

4 авг 2021 : 		 Барабанщик THE OFFSPRING утверждает, что его выгнали из-за нежелания сделать прививку

29 июл 2021 : 		 'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING

22 июл 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

9 июл 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции

9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»
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|||| сегодня

Новый эпизод от THE OFFSPRING



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THE OFFSPRING опубликовали второй эпизод подкаста "Time To Relax With The Offspring", гостем которого был Pierre Bouvier из SIMPLE PLAN.




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