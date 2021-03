сегодня



Новое видео THE OFFSPRING



"Let The Bad Times Roll", новое видео группы THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Let The Bad Times Roll", выходящего 16 апреля на Concord Records.



Трек-лист:



01. This Is Not Utopia (2:38)



02. Let The Bad Times Roll (3:18)



03. Behind Your Walls (3:21)



04. Army Of One (3:11)



05. Breaking These Bones (2:46)



06. Coming For You (3:48 )



07. We Never Have Sex Anymore (3:30)



08. In The Hall Of The Mountain King (1:00)



09. The Opioid Diaries (3:01)



10. Hassan Chop (2:20)



11. Gone Away (3:16)



12. Lullaby (1:12)



















