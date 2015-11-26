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The Offspring

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29 июл 2021 : 		 'Cockpit Karaoke' от THE OFFSPRING

22 июл 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

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19 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции

9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

31 май 2021 : 		 Песня THE OFFSPRING стала первой

27 май 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует представителя республиканской партии

21 май 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING призывает принять дозу

19 май 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

16 май 2021 : 		 PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимпанзе

14 май 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

6 май 2021 : 		 THE OFFSPRING думают о стриме

29 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»

20 апр 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов

8 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»

7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

4 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи

2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING
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Барабанщик THE OFFSPRING утверждает, что его выгнали из-за нежелания сделать прививку



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Барабанщик Pete Parada опубликовал большое сообщение в своем аккаунте в Инстаграм, в котором утверждает, что его выгнали из THE OFFSPRING из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19.

«Мне нужно поделиться некоторыми прискорбными и тяжёлыми новостями. Я знаю, что многие из моих близких друзей и членов семьи предпочли бы сначала услышать это в частном порядке — и я прошу прощения за публичный характер моей огласки, но я не знаю, как вести этот разговор несколько раз.

Учитывая мою личную историю болезни и побочные эффекты этих прививок, мой врач посоветовал мне не делать прививку в настоящее время.

Я подхватил вирус более года назад, и он протекал для меня в лёгкой форме, поэтому я уверен, что смогу справиться с ним снова, но я не уверен, что переживу ещё один раунд синдрома Гийена-Барре после прививки, который возник ещё в детстве и прогрессивно ухудшался на протяжении всей моей жизни. К сожалению, для меня (и моей семьи, которая надеется, что я ещё немного протяну) риски намного превышают преимущества.

Поскольку я не могу соответствовать тому, что всё больше становится обязательным для индустрии, недавно было решено, что мне небезопасно находиться рядом, в студии и на гастролях. Я упоминаю об этом, потому что вы не увидите меня на предстоящих концертах.

Я также хочу поделиться своей историей, чтобы любой человек, испытывающий сейчас муки и изоляцию от того, что его бросили, знал, что он не совсем одинок.

У меня нет никаких негативных чувств по отношению к моей группе. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, и я делаю то же самое. Желаю всей семье OFFSPRING всего наилучшего, пока они возвращаются к работе!

У меня разрывается сердце от того, что я не увижусь со своим коллективом, и я буду скучать по общению с фанатами больше, чем могу выразить словами.

Хотя моя причина отказа от принятия дозы — медицинская, я хочу убедиться, что я не занимаю место, которое достаточно велико только для меня. Мне нужно однозначно заявить, что я поддерживаю информированное согласие, которое предполагает выбор, не обременённый принуждением.

Я не считаю этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительство, корпорации, организации, работодатели), принуждать к медицинским процедурам тех, кто обладает наименьшей властью.

Есть бесчисленное множество людей (таких как я), для которых эти прививки несут больший риск, чем вирус. Большинство из нас не делится публично частным решением, которое мы приняли после тщательного обсуждения с нашими врачами. Мы знаем, что это нелёгкий разговор.

Если кажется, что половина населения реагирует на эти прививки совершенно иначе, чем ожидалось, то это, скорее всего, потому, что их жизненный опыт на самом деле был совершенно иным, а причины могут быть самыми разными: от сознательного анализа риска и пользы до финансовой невозможности взять отгул на работе / отсутствия медицинской помощи в случае возможных побочных эффектов, до понятного недоверия к системе, которая никогда не ставила во главу угла здоровье или благополучие общества.

Я надеюсь, что мы сможем научиться находить место для всех взглядов и страхов, которые имеют место в настоящее время. Давайте избегать прискорбной тенденции доминировать, обесчеловечивать и срываться друг на друга. Колеблющееся население не является монолитной группой. Все голоса заслуживают того, чтобы быть услышанными.

Тем временем я нахожусь в процессе запуска проекта и выпуска музыки вместе с моей дочерью, так что, пожалуйста, следите за новостями. Я глубоко ценю ваше понимание и поддержку, пока я и моя семья находим новый путь вперёд.

Посылаю любовь всем, кто пострадал от этой пандемии, во всех смыслах, в которых были потеряны и изменены жизни».



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