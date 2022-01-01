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The Offspring

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THE OFFSPRING думают о новом материале



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Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland ответил на вопрос, появятся ли ещё какие-либо синглы из альбома "Let The Bad Times Roll":

«Я надеюсь, что мы сможем выпустить ещё один сингл, потому что на этом альбоме так много песен, которыми мы гордимся, и мы бы очень хотели обратить на них внимание. В то же время мы хотим продолжать работу. Нам пришлось взять перерыв на время пандемии, и мы чувствуем: "Мы снова в деле. Давайте извлечём из этого максимум пользы прямо сейчас". Так что мы работаем над новым альбомом. Возможно, будет ещё один сингл из этого альбома или, надеюсь, новый сингл из нового альбома, который выйдет в новом году».




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