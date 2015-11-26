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The Offspring

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Участники THE OFFSPRING заявили, что продюсер Боб Рок стал для них как член семьи



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Вокалист THE OFFSPRING Bryan "Dexter" Holland и гитарист Kevin "Noodles" Wasserman побеседовали с Мэттом Пинфилдом о предстоящем десятом студийном альбоме группы, получившем название "Let The Bad Times Roll", который выйдет 16 апреля на Concord Records. Продюсером новой пластинки вновь стал Bob Rock, который также работал над двумя последними релизами команды.

На вопрос о том, каково это — снова работать с Rock'ом, Noodles ответил:

«Bob — лучший. Теперь он как член семьи. Это студия, где мы записали альбом. Bob вылетит из любой точки мира и проведёт с нами здесь несколько недель. Мы приходим утром, пьём кофе, говорим: "Привет, как твоя семья? Ты можешь поверить в то, что происходит в мире?" Мы делаем это в течение 15–20 минут, а затем идём и начинаем запись, начинаем приниматься за то, что запланировали на тот день. Работать с ним — просто полный отпад. Он подталкивает нас к творческому процессу, но он делает это без злобы или чего-то в этом роде, он не ругается на нас. Он подталкивает нас, но всё происходит в позитивном ключе».

По словам Dexter'а, это работа с продюсером, который также является музыкантом и знает, что это ремесло является бесценным активом при создании альбома:

«Конечно, иногда приходится вникать в суть, почему это не работает. Это потому, что гитара звучит по-другому? Или вам нужен другой тип струн на гитаре, или другая модель гитары — что-то в этом роде". И Bob действительно говорит на этом языке. Он знает о гитарах и гитарных звуках больше, чем кто-либо из моих знакомых, — намного больше, чем мы. Так что это действительно здорово — работать с ним как с музыкантом. И ещё ощущается некое родство, потому что ты знаешь, что прошёл через то же, что и ты: он был участником группы, и он хочет, чтобы всё получилось так, как ты хочешь».

THE OFFSPRING Says Producer BOB ROCK Is








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