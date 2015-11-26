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The Offspring

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9 июн 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Сейчас музыка не имеет такой ценности, как в то время, когда мы росли»

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19 май 2021 : 		 Видео с выступления THE OFFSPRING

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14 май 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

6 май 2021 : 		 THE OFFSPRING думают о стриме

29 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING выбрал «рок-бога»

20 апр 2021 : 		 Вокалист THE OFFSPRING доволен решением продать каталог группы за 35 миллионов долларов

8 апр 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мировые лидеры не хотят ничего менять к лучшему»

7 апр 2021 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

4 апр 2021 : 		 Обучение от THE OFFSPRING

30 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Да мы ещё лет пять назад хотели»

26 мар 2021 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

15 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о названии нового альбома

12 мар 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING — об успехе альбома "Smash"

11 мар 2021 : 		 «Почему так долго ждали?» Отвечает гитарист THE OFFSPRING

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2 мар 2021 : 		 Участники THE OFFSPRING — о политике в своих песнях

24 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

24 фев 2021 : 		 Гитарист THE OFFSPRING критикует сына Трампа

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7 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от THE OFFSPRING
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Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции



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Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman рассказал об операции на втором глазе. В начале этого месяца он сделал лазерную коррекцию на одном глазе, а теперь пришла очередь второго:

«Вчера мне сделали операцию на втором глазу (левый глаз, мой доминантный глаз) и все прошло очень хорошо. Было немного больнее, чем на прошлой неделе, но не слишком ужасно. Мой доктор сказал мне, что мои глаза были в его топ-5 лучших для экстремальной коррекции зрения из 1000 пациентов.

Во время моего повторного осмотра утром доктор сказал, что вторая операция часто вызывает более сильную реакцию иммунной системы, чем первая и поэтому на этой неделе я испытываю больший дискомфорт. Но мой правый глаз почти полностью зажил, а левый выглядит хорошо.

Потребуется около 3 недель, чтобы мои глаза полностью окрепли и я смог узнать, какой рецепт мне нужен для новых очков. До тех пор у меня есть куча пустых оправ, которые я могу носить.

Сегодняшнее утро было первым утром за целую вечность, когда мне не пришлось сразу же искать пару очков. Несмотря на то, что мои глаза все еще заживают, просто поразительно, как хорошо и по-другому я теперь все вижу. Мое будущее уже выглядит более светлым».

THE OFFSPRING



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


19 июн 2021, 12:17		Он же реально, как крот, у него очки какой-то адской толщины:)


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