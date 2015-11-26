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Гитарист THE OFFSPRING рассказал об операции



Гитарист THE OFFSPRING Kevin "Noodles" Wasserman рассказал об операции на втором глазе. В начале этого месяца он сделал лазерную коррекцию на одном глазе, а теперь пришла очередь второго:



«Вчера мне сделали операцию на втором глазу (левый глаз, мой доминантный глаз) и все прошло очень хорошо. Было немного больнее, чем на прошлой неделе, но не слишком ужасно. Мой доктор сказал мне, что мои глаза были в его топ-5 лучших для экстремальной коррекции зрения из 1000 пациентов.



Во время моего повторного осмотра утром доктор сказал, что вторая операция часто вызывает более сильную реакцию иммунной системы, чем первая и поэтому на этой неделе я испытываю больший дискомфорт. Но мой правый глаз почти полностью зажил, а левый выглядит хорошо.



Потребуется около 3 недель, чтобы мои глаза полностью окрепли и я смог узнать, какой рецепт мне нужен для новых очков. До тех пор у меня есть куча пустых оправ, которые я могу носить.



Сегодняшнее утро было первым утром за целую вечность, когда мне не пришлось сразу же искать пару очков. Несмотря на то, что мои глаза все еще заживают, просто поразительно, как хорошо и по-другому я теперь все вижу. Мое будущее уже выглядит более светлым».







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