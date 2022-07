сегодня



THE OFFSPRING выступили на пляже



THE OFFSPRING отыграли в родном городе на Bolsa Chica State Beach в Huntington Beach, Калифорния, в рамках частной вечеринки, спонсором которой были KROQ, — видео доступно ниже.









Huntington Beach punk band @offspring perform for an intimate crowd of @kroq fans at Bolsa Chica State Beach on Tuesday afternoon. pic.twitter.com/SFAWdQnuJt







Happy Tuesday! @offspring have taken over Seasalt at Bolsa Chica State Beach in Huntington Beach with the @kroq crew. The band also plays @pacamp @ocfair on Thursday. pic.twitter.com/dbqtbx0TG3







Out on the beach with @offspring hitting @kroq fans with classics: "Bad Habit" and "Staring at the Sun." And new songs: "The Opioid Diaries" and "Behind Your Walls." pic.twitter.com/dyyVVYZcgT





